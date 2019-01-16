Архангельск, 16 января, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Сведения о психофизическом состоянии жителей планируют получить учёные Института медико-биологических исследований Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова в ходе проведения работы по изучению населения Арктической территории России, сообщила пресс-служба вуза.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Народы севера

Накануне в университете прошло первое заседание, на котором обсуждались исследования аспирантов-физиологов второго и третьего года обучения, использующих данные, полученные от беременных женщин, молодых мам и детей младшего школьного возраста.

В ходе заседания начал работу этический комитет — коллегиальный орган для рассмотрения проблем этики и морали в научных исследованиях с привлечением людей. Комитет подключается к процессу исследования в ситуациях, которые не описаны или нечетко описаны в действующем законодательстве России.

«Современные требования к проведению научных исследований с привлечением людей включают обязательную экспертизу дизайна, процедур исследований, механизмов защиты прав человека и его безопасности. При получении грантов на проведение научных исследований, а также для представления результатов исследования в научных журналах заключение Этического комитета всегда является обязательным», — сообщил председатель комитета директор ИМБИ САФУ Михаил Панков.

На встрече были рассмотрены протоколы исследования, методики, формы информированного согласия и согласия на обработку персональных данных, дизайн исследований. После обсуждения и внесения необходимых корректировок все поданные материалы были одобрены этическим комитетом.

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