Новосибирск, 16 января, 2019, 08:50 — ИА Регнум. В Новосибирск сегодня, 16 января, прибыл железнодорожный эшелон с 30 советскими танками Т-34, переданными России Лаосом. Танки на станции Новосибирск-Главный встретили торжественно — с концертной программой и участием ветеранов Великой Отечественной войны, руководства 41-й общевойсковой армии, представителей военно-патриотических движений, молодежных и ветеранских организаций, официальных лиц города и области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области 30 советских танков Т-34 прибыли в Новосибирск

«Поздравлю всех со знаменательным событием — возвращением на Родину символа Победы в Великой Отечественной войне, символа подвига нашего народа — танков Т-34», — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, подчеркнув, что это событие — продолжение истории.

Как рассказали в правительстве Новосибирской области, мероприятие организованно в рамках сотрудничества между Минобороны России и минобороны Лаоса.

«Ранее танки стояли на вооружении лаосской армии. В настоящий момент Т-34 перевозятся железнодорожным транспортом от станции Раздольное Дальневосточной железной дороги до станции Нара Московской железной дороги. Ожидается, что танки будут использоваться в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов», — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что судно с тремя десятками танков Т-34−85, переданных России армией Лаоса, пришло во Владивосток 9 января. Договоренность о передаче была достигнута в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос в начале 2018 года.