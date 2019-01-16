Барнаул, 16 января, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Валерий Бутин — отец российской гражданки Марии Бутиной, которой власти США вменяют незаконную работу на российские власти и уже более полугода содержат в американской тюрьме, лишился возможности общаться с дочерью по телефону. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил, что связь не совсем потеряна.

Флаг США

«Не то чтобы совсем связь потеряна. Мария не может на мой телефон позвонить (у меня сотовый оператор МТС), а маме может позвонить (у неё «Билайн»). С чем связано ограничение общения со мной, я не знаю, но американская сторона пояснила Марии, что это технические проблемы.

Понятно, что неудобно очень, потому что только в определённое время она может домой позвонить. Учитывая, что разница во времени у нас составляет 12 часов, — порознь почти всегда бываем», — отметил корреспонденту ИА REGNUM Валерий Бутин.

Также он подтвердил, что в настоящее время Марию Бутину выпустили из одиночной камеры, в которой она находилась несколько месяцев.

«Да, сейчас дочь на общем режиме находится, ждёт судебного заседания, которое состоится в феврале. Каких-то новостей особых нет. Настроение нормальное, уверенное, на здоровье тоже особо не жалуется. Единственное, что плохо, — температурный режим в тюрьме — 15 градусов. Как вы понимаете, это, мягко говоря, прохладно, но как на это повлиять, я не знаю, и никто не знает», — рассказал Валерий Бутин.

Напомним, 17 июля 2018 года гражданка России Мария Бутина была задержана американскими правоохранителями в Вашингтоне. Ей было предъявлено обвинение в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Большую часть своего заключения Мария провела в одиночной камере. Российские дипломаты, посещающие её в тюрьме, неоднократно требовали прекратить психологическое давление.

Как ранее сообщал Валерий Бутин «Известиям», возможность связываться с дочерью пропала две недели назад. Также, по его словам, его дочь до минимума снизила общение с другими заключенными, так как любое неверное слово или действие может привести к очередным санкциям со стороны тюремной администрации.

Однако, учитывая, что отец Марии неоднократно выступал в СМИ и рассказывал о ней, «технические неполадки» могут быть обычным лукавством. Возможно, в компании МТС, куда редакция ИА REGNUM направила запрос, смогут прояснить проблему с «неполадками».