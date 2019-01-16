Луцк, Украина, 16 января, 2019, 08:32 — ИА Регнум. По распоряжению главы Волынской областной государственной администрации на встречу с президентом Украины Петром Порошенко власти свезли бюджетников из районов области. Об этом сообщил 15 января местный ресурс «Волынские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По данным журналистов, школьные и заказные автобусы привезли в общей сложности около 2,5 тыс. бюджетников. Чтобы скрыть этот факт, людей высаживали, не доезжая до центра города, после чего они самостоятельно шли на встречу.

Данная массовка должна создавать картинку «тёплого приёма» Порошенко, задавать ему «правильные вопросы», отметили сотрудники СМИ.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко отправился в предвыборный «томос-тур» по городам страны. В каждом городе он показывает томос об автокефалии украинской раскольничьей церкви, произносит речи и участвует в «молебнах».

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