Уфа, 16 января, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Налоговая служба потребовала банкротства компании, которая заявлена как не имеющая аналогов в Башкирии, и работающая в рамках национальной программы по развития мясохладобоен при поддержке правительства региона — ЗАО «Максимовское мясо». Иск в Арбитражный суд Башкирии подан, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

William Ross Банкрот

Иск от межрайонной ИФНС № 31 по республике зарегистрирован судом 15 января 2019 года. Сумма исковых требований — 783 333,78 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО создано 21 июля 2008 года, уставный капитал — 10 млн рублей, управляющая компания и учредитель — АО «Агропромышленный комплекс «Максимовский». Для запуска предприятия были задействованы объекты Бирского мясокомбината.

В открытых источниках ЗАО представлено как компания, чьи производственные мощности — мясохладобойни оснащены современным оборудованием, не имеющим аналогов в Башкирии. Помимо этого уточняется, что проект ЗАО реализуется в рамках национальной программы развития мясохладобоен, которая поддерживается республиканским правительством и Министерством сельского хозяйства России.

АО «Агропромышленный комплекс «Максимовский», выступившее учредителем ЗАО, создано в апреле 2007 года и является владельцем свыше десятка профильных компаний в Башкирии. В их числе ООО «Максимовский свинокомлекс», созданное на базе мощностей приобретённого ранее подсобного хозяйства Уфимского моторостроительного производственного объединения. После реконструкции здесь в 2008 году начал работать свинокомплекс, поставляющий продукцию в регионы России. Маточное поголовье свиней частично завезено на него из Франции.

По данным из открытых источников, этим же АО была выкуплены площадка Стерлитамакского свинокомплекса, и создано ЗАО «Максимовский свинокомплекс-3». Также в состав общества входит ЗАО «Максимовский свинокомплекс-4», созданный на базе Аургазинского свинокомплекса.

В целом в разные годы АО учредило 15 юрлиц, в их числе — ООО «Сафаровский свинокомплекс» (создано в июле 2014 года). Компания также входит в национальный союз свиноводов страны.

«Проект компании включил в себя несколько свинокомплексов общим объемом производства около 400 тысяч свиней в год, собственный генетический центр, современный завод по убою и первичной переработке свинины и комбикормовый завод. Вскоре к реализации планов компании были привлечены западные инвесторы», — отмечается на портале Финам.

На 31 декабря 2015 года в список аффилированных лиц АО АПК «Максимовский» входили две иностранные компании: Фангриско трейдинг лимитед (Кипр) — доля 65,72% и Hudson River Master Fund Limited (Кайманы) — доля 25,05%. Более свежих данных об акционерах компания не обнародовала.

Само акционерное общество являлось участником госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной на 2008−2012 годы.