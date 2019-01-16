Екатеринбург, 16 января, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга Николай Мирошниченко, который выиграл в лотерею 500 млн рублей, рассказал, куда потратит деньги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности», — цитирует РИА Новости Мирошниченко.

Он также добавил, что вместе со своей супругой Оксаной намерен поехать в путешествие за границу, где никогда не был.

Известно, что 35-летний Николай работает водителем, его жена — вагоновожатая в трамвайном парке. Лотерейный билет супруга приобрела накануне Нового года и положила дома, о выигрыше семья узнала только 5 января.

Напомним, джекпот лотереи «Русское лото» — 1 млрд рублей — был разыгран в ночь на 1 января. Выигранные деньги пополам поделили семья Мирошниченко из Екатеринбурга и неизвестный житель Санкт-Петербурга, который пока еще не вышел на связь.

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