Москва, 16 января, 2019, 08:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вряд ли сможет один прогуляться по улицам или сходить куда-то, просто надев тёмные очки и оторвавшись от охраны. Такую возможность исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и его охрана

«Нет, думаю, в наше время такое невозможно», — заявил в интервью «АиФ» официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2018 года после парада Победы ветеран, кавалер ордена Красной Звезды Дмитрий Петрович Сыркашев попытался подойти к президенту РФ Владимиру Путину и пожать руку. Однако ему преградили дорогу сотрудники ФСО, но российский лидер вмешался в ситуацию и пригласил фронтовика пройти с ним вместе.