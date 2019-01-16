Анкара, 16 января, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что его страна примет все законные меры для экстрадиции лидера ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

«Мы верим, что экстрадиция состоится. Это должно произойти. Если вы уважаете закон, то вы должны это сделать. Пока мы не достигли результата в этом вопросе, но мы предпримем все законные меры», — отметил Гюль.

Религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, возглавляющий организацию ФЕТО, обвиняется Анкарой в попытке государственного переворота. В настоящее время он скрывается в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.