Москва, 16 января, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Действия Парламентской ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) довели отношения с Россией до тупика. Об этом в своем Twitter написал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

«ПАСЕ завела отношения с Россией в полный тупик. Выхода из него не видно», — написал российский сенатор, добавив, что Совет Европы в итоге рискует потерять самую крупную страну континента.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1085132952713990144

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия» заявил, что в связи с ненаправлением заявки для участия в ПАСЕ в 2019 году Россия не будет платить взносы в эту организацию.

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