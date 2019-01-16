Новосибирск, 16 января, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Идея о вывозе российского мусора в Швецию и другие страны Европы совершенно правильная, считает заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ). Парламентарий говорит, что, по крайней мере, у нас на территории этого мусора станет меньше, и это уже хорошо.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Почему возник этот вопрос? В некоторых европейских городах настроили суперсжигательные заводы, которые выдают полученную тепловую энергию в общую тепловую сеть. Но эти суперзаводы оказались недозагруженными, так как мусора со своей территории не хватает (Швеция и Швейцария). Фирмы, эксплуатирующие такие гигантские заводы, терпят убытки (себестоимость низкая), им нужно сырьё (мусор) для сжигания. Они об этом заявляли неоднократно. На их сайтах есть открытые предложения принять «иногороднее сырьё» для сжигания на своих заводах. Так что наш бизнес просто отреагировал на это предложение. Вот именно для этих целей создан «Российский экологический оператор» (взаимодействие по обращению ТКО между субъектами РФ и другими странами). Итак, вывоз мусора за границу — идея правильная (если «заграница» этого хочет), так как для них это просто сырьё (уголь, газ для их энергосистемы). Вопрос в цене этого вывозимого от нас ресурса», — подчеркнул Агеенко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Вопрос денег, по мнению новосибирского депутата, в данном случае не второстепенен. Нужно понимать, кто кому будет платить.

«По какой цене мы всё это продадим. Пример Московской области. Москва вывозит весь свой мусор в Подмосковье, народ там бунтует, получается, вывозить некуда. Что делать? Вот вам и новый проект: Швеция и Швейцария примут наш мусор. Но для нас это мусор, а для них — ресурс. Посмотрим, как будут развиваться события. Заплатит нам (бизнесу) Швеция за этот мусор или нам самим придется за это платить? Вот в чём вопрос», — говорит Вадим Агеенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о планах вывозить мусор со строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области в Швецию и другие страны Европы. Он предложил специалистам Росприроднадзора оценить эту идею. Согласно предварительному проекту, российский мусор будут собирать в брикеты на заводе и вывозить по железной дороге.

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