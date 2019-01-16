Москва, 16 января, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Указания на проблемы с соблюдением американской стороной положений договора СНВ-3 содержатся в документе, направленном представителями РФ в сенатский комитет по иностранным делам Конгресса США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, знакомая с содержанием обращения.

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Документ датирован декабрем 2018 года и состоит из 11 страниц. В нем говорится о риске непродления срока договора в том случае, если проблемы не будут устранены. Речь идет о «деликатном, но не вызывающем сомнений» предупреждении, касающемся Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, также известного как СНВ-3.

В документе говорится, что Россия не может подтвердить полное выполнение Соединенными Штатами их обязательств. Москва намерена и дальше указывать на это обстоятельство во время двусторонних контактов на всех уровнях, а также привлекать к этой ситуации внимание других стран.

Газета сообщает также, что в Белом доме на документ последовала резкая реакция, тогда как сторонники сохранения СНВ-3 подчеркнули необходимость следования договору, который вступил в силу в 2011 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские конгрессмены предложили прекратить выделение средств на продление российско-американского договора СНВ-3. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой инициативой обеспокоены в Кремле.

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