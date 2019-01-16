Москва, 16 января, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин способен таким образом высказать свое негативное отношение к собеседнику, что «кровь стынет», признался в интервью «Аргументам и Фактам» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет», — сообщил он, комментируя вопрос журналиста, использует ли Путин обсценную лексику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не нуждается в собственном аккаунте в Twitter. По его словам, чтобы стать ближе к людям, микроблог российскому лидеру не нужен.

Читайте также: Песков рассказал, заведет ли Путин Twitter