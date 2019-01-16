Москва, 16 января, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Совместные военные учения России и Индии «Индра» в 2019 году планируется провести на одном из индийских полигонов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

Panky2sharma Индийский спецназ

В оборонном ведомстве отметили, что время, место проведения, составил сил и средств военных учений еще предстоит согласовать с Индией в ходе консультаций.

Напомним, совместные учения двух стран «Индра-2018» прошли с 18 по 28 ноября на полигоне Бабина, расположенном на территории штата Уттар Прадеш в Индии. В маневрах были задействованы 250 российских и 250 индийских военнослужащих.