Пермь, 16 января, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В Пермском театра «У Моста» начались репетиции спектакля по мотивам произведения Евгения Замятина «Наводнение», сообщает 16 января ИА Красная весна.

Пермский Театр «У Моста»

Режиссером постановки выступит английский театральный деятель Овлякули Ходжакули. Мастер уже провел ряд репетиций с актерами театра по скайпу. В ближайшее время он прилетит в Пермь.

Как отмечают в театре, в постановке прочитываются мотивы близкие таким великим именам, как Федор Достоевский и Николай Лесков.

Напомним, Пермский театр «У Моста» приобрел широкую известность благодаря своей мистической направленности. Театр знаменит постановками таких спектаклей, как «Дракула», «Мастер и Маргарита», «Вий». Недавно в театре состоялась мировая премьера спектакля «Мефистофель» по пьесе американского драматурга Дона Нигро.