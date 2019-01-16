Москва, 16 января, 2019, 07:11 — ИА Регнум. На межконтинентальной лондонской бирже ICE 15 января цена на нефть Brent достаточно уверенно росла. К вечеру баррель подорожал на 2,06%, до $60,39. Росту цены нефти способствовали обнадеживающие заявления из ОПЕК, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Западные и российские СМИ сообщили, что на текущей неделе ОПЕК может опубликовать данные по декабрьскому сокращению добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+. Также стали известны некоторые даты важных для нефтяного рынка событий, которые произойдут в ОПЕК и ОПЕК+ в I квартале 2019 года.

В частности, 7−8 февраля 2019 года состоится «техническая» встреча ОПЕК, на которой будет обсуждаться возможность подписания с независимыми от картеля производителями нефти бессрочной хартии о сотрудничестве в области регулирования цен на нефть. А 18−19 февраля этот вопрос будет обсуждаться уже в ОПЕК+. Обсуждение также может продолжиться в марте в Баку на министерской встрече ОПЕК+.

Новости об отсутствии разногласий внутри «ОПЕК+» и статистика по сокращениям добычи нефти в декабре, если окажется существенной, могут способствовать развороту тренда нефтяной цены вверх. Ожидается, что сегодня, 16 января, баррель нефти марки Brent будет торговаться в пределах $60−61.