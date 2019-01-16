РФ решила бороться за свои интересы на международной арене: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В России упрощают отказ от гражданства Украины;
- В Молдавии полиция отказывается говорить по-русски;
- Путин высказался о «новой церкви» на Украине;
- Госдума выступит с заявлением о ситуации вокруг ПАСЕ;
- Во Владимирской области резиденцию экс-губернатора будут сдавать VIP-персонам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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