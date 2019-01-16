Москва, 16 января, 2019, 04:18 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь, оказанную Советским Союзом в годы борьбы за независимость республики, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Эммерсон Мнангагва и Владимир Путин

«В прошлом, когда мы боролись за независимость, вы оказывали нам поддержку, в том числе тренировали наших военных. Но мы добились независимости, и теперь у нас сделан акцент на экономические аспекты», — заявил Мнангагва на встрече в Кремле.

Президент Зимбабве также заявил, что республика является страной третьего мира, которой была бы необходима помощь более развитой страны, такой как Россия. В связи с этим Мнангагва сообщил о важности именно экономического сотрудничества, так как политические связи между Россией и Зимбабве являются прочными и установились уже давно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пригласил российские нефтяные компании обсудить возможность совместной разработки месторождений нефти и газа на территории республики. По его словам, в настоящее время разработкой месторождений занимается австралийская компания Invictus, однако Зимбабве ждет и другие компании для участия в нефтегазовых проектах на своей территории.