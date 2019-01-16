Мадрид, 16 января, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Двухлетний ребенок упал в скважину глубиной 100 метров в испанском Таталане и застрял там, сообщает газета El Pais.

Цитата из к/ф «Оно». Реж. Энди Мускетти. США. 2017 Опасность

Сообщается, что ребенок играл на улице, а затем куда-то пропал. Родители малыша предполагают, что он мог провалиться в скважину. Как отмечает газета, спасательные работы затруднены из-за узкого диаметра колодца, который составляет 25 сантиметров. Из-за этого взрослый человек не может спуститься в скважину.

По данным агентства Associated Press, спасателям удалось опустить камеру на дно колодца. Там был обнаружен пакет с конфетами, который был у ребенка в руках. В настоящее время спасатели пытаются удалить камни и грунт, чтобы добраться до места, где, по их предположениям, может находиться малыш.