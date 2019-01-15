Москва, 16 января, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко полностью контролирует ситуацию на Украине и сможет удержать власть — даже если это потребует отмены результатов очередных президентских выборов. Об этом 15 января заявил соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«Тимошенко считает, что в случае её выхода во второй тур у Порошенко не будет шансов. Ну, до второго тура надо им всем ещё дожить. Но пускай помнят политтехнологи, что есть ещё тур и третий», — заявил Олейник.

По его мнению, действующий президент Украины уже подготовил для себя два сценария действий во время выборов: либо крупные фальсификации, либо прямой срыв выборов. При этом второе решение не обязательно будет заключаться непосредственно в эскалации войны в Донбассе, как полагают многие эксперты — достаточно будет раздуть несуществующее вмешательство в процесс со стороны Москвы.

«Когда Порошенко сейчас постоянно подогревает вмешательство России, как только Тимошенко выйдет вместе с Зеленским, Порошенко говорит: рука Москвы, всё отменяется, третий тур. Это же уже было? Так что Пётр Порошенко просто так власть не сдаст», — отметил Олейник.

Напомним, что очередные выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года. Соцопросы свидетельствуют, что именно Тимошенко занимает первое место. По данным украинского Института анализа и прогнозирования, в рейтинге кандидатов первое место занимает бывший премьер-министр Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за ней следует украинский шоумен Владимир Зеленский и депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.