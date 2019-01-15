Каракас, 15 января, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы, которую контролирует оппозиция, приняла заявление, в котором вступивший в должность президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назван узурпатором. Об этом сегодня, 15 января, сообщает портал Nacional.

Kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Напомним, что церемония инаугурации Николаса Мадуро состоялась 10 января. Он вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые прошли 10 января.

Ряд стран отказался признать результаты выборов. Венесуэльская оппозиция также заявила, что не признает Мадуро законно избранным президентом и считает, что выборы прошли с нарушением демократических процедур.

Оппозиция в Национальной ассамблее смогла принять заявление, согласно которому, все действия исполнительной власти во главе с Мадуро парламент считает нелегитимными и отказывается их выполнять.

«Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит бог народ Венесуэлы», — так написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Стоит отметить, что оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею, никогда не скрывала своей проамериканской ориентации. Контроля над парламентом оппозиция добилась в 2016 году и в том же году Мадуро отстранил ассамблею от власти, заменив Национальным учредительным собранием, которое состоит из его сторонников. Фактически в жизни Венесуэлы национальная ассамблея не играет никакой роли.