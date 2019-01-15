Москва, 15 января, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Законопроект о новой системе пенсионных накоплений может быть внесен в Госдуму осенью 2019 года, но уже в январе пройдет его широкое общественное обсуждение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил первый зампредседателя Центробанка РФ Сергей Швецов в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

Речь идет о введении в РФ так называемого индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который заменит существующую систему накопительной пенсии. В частности, предполагается, что взносы на накопительную часть будет перечислять сам гражданин. На эти цели предполагается отчислять 6% от зарплаты. Сегодня их уплачивает работодатель за каждого сотрудника. Между тем, как отметил Швецов, прежде чем внести окончательный текст законопроекта, ЦБ и правительство планируют провести его широкое общественное обсуждение.

«Мы предполагали до того, как в Госдуму представить комплект документов, провести определенное общественное обсуждение. Я так понимаю, в конце января правительство решит, готово ли оно начать общественное обсуждение. Займет оно месяц, может быть, два, потому что мы этот проект с пенсионными фондами еще не обсуждали», — отметил Швецов.

Между тем, как отметил в ходе беседы с журналистами замминистра финансов Алексей Моисеев, законопроект может быть внесен в Госдуму не раньше осени.

«Это нереально в весеннюю сессию, потому что все наши процедуры занимают как раз полгода. Принято уже решение, что когда мы будем вносить (законопроект), это будет вноситься через все установленные правительственные процедуры, которые где-то полгода занимают», — отметил Моисеев.

Речь идет, в частности, о регулирующем воздействии, публичном обсуждении и прочих необходимых процедурах. По расчетам Моисеева, их удастся завершить в лучшем случае к осени и тогда в осеннюю сессию правительство может внести инициативу в Госдуму.

Ранее первый вице-премьер и глава Минфина заявлял, что считает реалистичным запустить новую систему пенсионных накоплений с 2020 года. Сама концепция индивидуального пенсионного капитала была разработана еще в 2016 году, а текст законопроекта находится на публичном обсуждении с 2018 года.