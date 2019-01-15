Ижевск, 15 января, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ижавиа» прекратила выполнение рейсов из Челябинска и Екатеринбурга. По данным пресс-службы аэропорта «Кольцово», в настоящее время в расписании указанных аэропортов нет рейсов удмуртского перевозчика.

Игорь Двуреков «Ижавиа»

«Авиакомпания, анонсировав полеты из Екатеринбурга, совершила несколько рейсов с 27 декабря 2018 года по 8 января 2019 года», — цитирует директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских «Уралинформбюро».

По его словам, рейсы, на которые заявлялась «Ижавиа» — в Самару, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды — из Кольцово выполняют авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа», «Россия» и Utair.

В то же время в пресс-службе «Ижавиа» заверили, что не планируют сворачивать систему транзитных перевозок, но уточнили, что в настоящее время «компания работает над недочетами».

Напомним, в ноябре перевозчик запустил транзитные рейсы по южному и восточному направлению. Планировалось осуществлять перелеты через 12 новых городов, в числе которых Екатеринбург и Челябинск.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении должностных лиц авиакомпании «Ижавиа», включая генерального директора Александра Синельникова, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК Российской Федерации («Халатность»).

Расследование связано с задержкой рейсов по маршрутам Самара-Сочи и Самара-Симферополь, которые повлекли задержки вылетов еще 13 авиарейсов. Перевозчик не оплатил вовремя горюче-смазочные материалы, а резервный борт не предоставил. В результате более 900 пассажиров были доставлены в пункты назначения более чем с 10-часовым опозданием.

Также стало известно, что ООО «Поможем» (Нижний Новгород), директором которого также является Синельников, стало управляющей компанией «Ижавиа».