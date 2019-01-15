Луганск, 15 января, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Решение киевского суда о ликвидации международной общественной организации «Верное казачество» не признается организацией, заявил атаман «Верного казачества» Алексей Селиванов, сообщает 15 января «Луганский информационный центр».

Vk.hrest.info Верное казачество

По его словам, на Украине организацию обвинили в противодействии работе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), срыве мобилизации, работе против активистов «Евромайдана», государственной измене и так далее.

Селиванов отметил, что «Верное казачество» изначально не признало незаконную киевскую власть и всегда боролось против нацистской идеологии украинских радикалов, поэтому решение киевского суда ничего не значит для организации.

Напомним, после госпереврота 2014 года в Киеве к власти пришли украинские националисты. Их целью стало насаждение русофобской идеологии в обществе и искоренение русской культуры на Украине.