София, 15 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В болгарской столице Софии прошла фотовыставка «Война за мир на Донбассе» в поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), сообщает 15 января «Луганский информационный центр».

ИА Красная Весна ДНР

Согласно сообщению, выставка была организована ассоциацией «Оплот Болгарии» совместно с болгарскими музыкантами и фотографами. На выставку были приглашены послы и болгарские общественные деятели и политики, а государственное телевидение Болгарии опубликовало сюжет о фотовыставке.

«Наши мысли и сердца со всеми теми, кто подвергается насилию, угнетению, страдает от голода, холода и постоянных обстрелов. Мы поддерживаем жителей Донбасса, страдающих от военных действий», — сказали организаторы выставки.

Выставка также будет представлена в Австрии, Германии и России.

Напомним, несмотря на официальную позицию западных стран о непризнании ДНР и ЛНР, многие люди, в том числе известные политики и культурные деятели, поддерживают независимость республик и требуют прекращения войны.