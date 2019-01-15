Анкара, 15 января, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего официального визита в Москву 23 января намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным координацию между двумя странами в свете вывода американских войск из Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 15 января, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган объявил о том, что он летит в Москву на переговоры с Путиным. Президент Турции подчеркнул, что проведет переговоры с российским лидером в формате один на один.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын раскрыл некоторые подробности предстоящего визита президента Турции в Москву.

«В среду, 23 января, наш президент осуществит однодневный визит в Москву с целью координации действий с российскими коллегами в свете вывода американских войск из Сирии», — рассказал Калын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции в начале декабря 2018 года заявили, что готовят масштабную военную операцию на сирийской территории — на востоке от реки Евфрат и в районе города Манбиджа. Атаке турецких войск должны были подвергнуться курдские силы самообороны.

Однако затем состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. После этого разговора Трамп объявил о том, что США выводят свои войска из Сирии, а Эрдоган сказал, что Анкара повременит со своим наступлением на сирийских курдов.