Лондон, 15 января, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли на 2% с начала торгов 15 января, передает Reuters.

Shminhe.com Нефть

К настоящему момент нефть марки Brent подорожала на $1,13 (1,92%), до $60,12 за баррель. Нефть марки WTI выросла на $1,07 (2,12%), до $51,58 за баррель.

К росту нефтяных цен привело сокращение добычи ОПЕК и России, а также информация о сокращении запасов в США.

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