Киев, 15 января, 2019, 19:30 — ИА Регнум. В 2019 году украинские военнослужащие примут участие в 20 военных учениях за рубежом, заявил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, сообщает 15 января УНИАН.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, на территории Украины в 2019 году пройдут шесть военных учений, в которых примут участие иностранные войска. Подолян отметил, что крупнейшие учения для ВСУ: Rapid Trident, Sea Breeze, «Кленовая арка» и «Ривериан».

Напомним, после государственного переворота в 2014 году в Киеве Украина уделяет особое внимание развитию своих вооруженных сил. Цель Киева — силовой захват Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) для проведения последующих карательных операций на их территории.