Вильнюс, 15 января, 2019, 19:00 — ИА Регнум. «Он хочет нормальных отношений с Россией — в этом единственная его вина», — заявил секретарь-координатор белорусского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников, комментируя обстоятельства обращения 14 января белорусских организаций в литовское посольство «по поводу кощунственного, незаконного задержания и содержания за решёткой» одного из виднейших лидеров литовского антифашистского движения Альгирдаса Палецкиса.

ИА REGNUM Леонид Школьников

Как сообщалось ранее, 14 января посольство Литвы в Белоруссии получило заявление пяти белорусских общественных организаций и объединений, а также одного информационно-просветительского учреждения, потребовавших прекращения политических репрессий в соседней республике и освобождения политзаключённых, среди которых — основатель Социалистического народного фронта Литвы, видный антифашист Альгирдас Палецкис. С такими же требованиями 14 января выступили участники пикетирования литовских госучреждений и податели соответствующих петиций в постсоветских республиках и дальнем зарубежье.

«Нас не может не возмущать, что Литва, находящаяся в составе ЕС, попирает самые элементарные нормы демократии, — констатировал Школьников. — Ну нельзя содержать человека в тюрьме за инакомыслие!».

«Мы хотим иметь хорошие отношения с Литовской Республикой. Мы с литовцами — братья!» — подчеркнул лидер белорусского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза».

По мнению представителя белорусских левых, выход Литвы из СССР и вступление её в Евросоюз было ошибкой, приведшей к эмиграции коренного населения и упадку национальной промышленности, понижению уровня национального суверенитета, однако с таким выбором следует считаться. Школьников отметил: «Выбрал народ Литвы, точнее — его националистическая часть — это его право».

«Мы желаем нашим литовским братьям успехов, — добавил Школьников. — Уверены, что литовский народ скажет своё слово в защиту своих собственных интересов».

Напомним, что соавтор заявления белорусских НГО — председатель белорусского общественного объединения «Отечество» Василий Зеликов в комментарии состоявшейся 14 января акции у литовского посольства сказал: «Мы точно знаем, что это преследование по политическим мотивам человека, который говорит правду».