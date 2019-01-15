Киев, 15 января, 2019, 18:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Польши сегодня, 15 января, должен был прибыть в Мариуполь, где было запланировано участие министров в ряде мероприятий, а сами министры собирались выразить солидарность с Украиной в связи с «агрессией России в Азовском море», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным пресс-службы МИД Литвы, министры должны были встретится с местными властями, посетить Мариупольский морской порт, ознакомиться с «последствиями действий России в Азовском море», обсудить «возможности беспрепятственного судоходства в Азовском море» и международную поддержку «больше всего пострадавшему от российской блокады региону».

В Киеве всё увиденное в Мариуполе министры собирались публично обсудить с президентом Украины Петром Порошенко, однако, как сообщила литовскому агентству BNS пресс-секретарь Линкявичюса Раса Якилайтене, из-за непогоды самолёт развернулся по пути в Мариуполь и направился по направлению в Днепропетровск.