Москва, 15 января, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Россия сильно отстает от США и Европы в борьбе с космическими угрозами. Особенно по астероидной опасности: вклад РФ здесь в общемировую копилку составляет лишь 0,1%. Для решения проблемы нужен системный подход, убежден научный руководитель Института астрономии РАН, член-корреспондент РАН Борис Шустов.

Американский научно-фантастический фильм «Армагеддон» 1998 года, в котором герой Брюса Уиллиса с товарищами спасает Землю от столкновения с астероидом

«Одна из идей — создать «банк данных последствий»: не ждать, когда тело приблизится, а приготовиться заранее, создать банк данных, чтобы принимать решения уже по готовым расчетам последствий, — отметил ученый. — Противодействия угрожающим объектам больше всего интересуют широкую публику. Два способа: интеллигентный, то есть отклонение объекта, чтобы тело не попало в Землю, а второй — уничтожение. Это, как говорят, решение в режиме ошпаренной кошки».

Порядка 250 объектов пострадали в космосе от столкновений за 61 год космической эры. Виной тому и космический мусор, и небесные тела разной величины. Даже столкновение с частицей более 1 см способно привести к потере космического аппарата. Что уж говорить о более крупных небесных странниках. В космосе более 18 000 тел, за которыми надо наблюдать. Такие цифры прозвучали на заседании президиума РАН во вторник, 15 января 2019 года, посвященном роли науки в изучении и парировании космических угроз.

Все мы знаем, что метеориты на Землю падали, падают и будут падать. Всемирно известен Тунгусский метеорит, в 1908 году снесший огромный участок сибирской тайги. Мощность взрыва оценивалась в 40−50 мегатонн — энергия самой мощной из взорванных водородных бомб. Более близкое нам падение — в Чебаркуле в феврале 2013 года. Небесное тело было не так велико, 17 метров и массой порядка 10 тыс. тонн, но упало в окрестностях города Челябинска, отчего наделало много шума. Пострадали более полутора тысяч человек, в основном от выбитых стекол в домах.

Видеосюжет RussiaTodayо падении Чебаркульского метеорита.

И все же насколько велика катастрофичность таких угроз для планеты? Не преувеличена ли опасность? Стоит ли тратить огромные средства на наблюдения за астероидами? Эти вопросы прозвучали и на президиуме РАН.

Экс-глава РАН, академик Владимир Фортов призывает хорошенько всё просчитать. Тем более, что мировая практика создания единой программы по астероидной опасности не обнадеживает.

«Делали это разные люди: делали американцы много раз, была международная программа ООН, там была рабочая группа, куда входили представители Института физики Земли РАН, я там тоже участвовал. И, несмотря на серьезные усилия, это дело не пошло, — подчеркнул Фортов. — Всё разбивалось о простую проблему: люди спрашивают, каковы потери сегодня «а» — от космического мусора и «б» — от метеоритов. Оказывается, что ясного цифрового анализа сделать не удается. Например, говорят, давайте защищать планету от метеоритов и комет больше 100 метров — это 60 мегатонн. Нашли всего один пример, когда где-то в горах Австрии убило корову. Это серьезный аргумент, хотя он звучит юмористично».

Кадр из американского фильма-катастрофы 1998 года «Столкновение с бездной» (Deep Impact), в котором США и Россия пытаются предотвратить столкновение Земли с кометой

Относительно катастрофических космических угроз, вроде метеорита Альвареса, который, по статистике, «раз в 6−7 мнл лет приходит, убивает всё, неважно, где упадет, так как дает зиму, похожую на ядерную», ученый отметил, что у человечества нет ядерных потенциалов, чтобы с ним бороться. Да и вероятные риски астероидных регулярных бомбардировок отсутствуют.

Авторы гипотезы метеоритного вымирания динозавров палеонтолог Уолтер Альварес (справа) и его отец нобелевский лауреат по физике, участник Манхэттенского проекта Луис Альварес, в связи с работами которого по мюонному катализу в 1956 году журналисты придумали термин «холодный ядерный синтез»

«Если бы риск был большой — этих бомбардировок, то не было бы жизни на Земле, и мы не обсуждали бы эти вопросы в Академии наук», — подчеркнул экс-глава РАН.

Зачем говорить о том, что происходит раз в миллионы лет — возразил на это научный руководитель Института астрономии РАН. Даже небольшие астероиды способны навредить людям. Достаточно вспомнить скромнейшее по астрономическим меркам Челябинское событие, ставшее событием номер один для всех в мире. Ученых упрекали, почему не предупредили население.

«Мы не говорим о супер-взрывах, которые раз в миллионы лет происходят. А эти-то происходят часто! Хотя бы о таких событиях людей нужно предупреждать, — настаивает Борис Шустов. — А у нас пока системы предупреждений нет. Особенно если говорить о телах, которые приходят с дневного неба, как в Челябинске. Их в принципе нет! Нет ни оптических, ни наземных, потому что Солнце мешает».

Астероидная опасность — не единственная угроза из космоса. Есть и другие: космический мусор, из-за которого мы вообще рискуем потерять возможность летать в космос, столько всего там накопилось; еще одна угроза — космическая погода, те самые магнитные бури, которые способны вывести из строя технику и парализовать земную жизнь. Всё это заставляет всерьез задуматься. Роскосмос предлагает к 13 существующим нацпроектам принять ещё один — 14-й нацпроект в области космической деятельности, куда вошло бы парирование угроз из космоса. Его инициаторами могли бы стать совместно госкорпорация «Роскосмос» и РАН.

Рекламный плакат американского фильма-катастрофы «Метеор» 1979 года, в котором США и СССР пытаются уничтожить приближающуюся к Земле комету с помощью ядерных ракет

А пока академик Лев Зелёный советует хотя бы вернуть курс гражданской обороны в школах. Ведь любой советский человек знал из этого курса, что «когда за окном есть яркая вспышка, надо ложиться на пол, отползать от окна и накрываться белой простыней». Шутка-шуткой, но ученый уверен, что все травмы от Чебаркульского метеорита объясняются тем, что сейчас ГО в школах не изучают, а потому «одна из рекомендаций от нашего заседания могла бы быть Министерству просвещения ввести эти уроки», как простой способ, который «поможет при среднего размера катастрофах предотвратить повреждения людей», — отметил Зелёный.