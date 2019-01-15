Москва, 15 января, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Назначение победителя конкурса «Лидеры России» Юлии Аблец главой комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга говорит о том, что конкурс позволяет отбирать управленцев высокого класса. Такое мнение высказал журналистам во вторник руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Лидерыроссии.РФ Юлия Аблец

Алексей Комиссаров выразил уверенность, что на должности главы комитета по молодежной политике она сможет обеспечивать взаимодействие с общественными организациями и объединениями

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых председателей четырех комитетов городской администрации и главу Курортного района. Председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена советник губернатора Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

«Мы рады, что Александр Беглов формирует свою команду из самых квалифицированных кадров, а победители конкурса управленцев «Лидеры России» уже доказали, что они настоящие профессионалы и способны нести ответственность, находить наиболее эффективные способы решения любой задачи. Мы открыты к сотрудничеству и готовы в дальнейшем оказывать содействие врио губернатора в подготовке кадров», — цитирует слова Алексея Комиссарова ТАСС.

«Юлия — настоящий профессионал и имеет большой управленческий опыт. Уверен, что в новом статусе она сможет проводить эффективную молодежную политику и обеспечивать взаимодействие с общественными организациями и объединениями», — подчеркнул он.

Алексей Комиссаров также напомнил, что региональные полуфиналы второго конкурса «Лидеры России» пройдут с января по февраль текущего года во всех федеральных округах. Полуфинал для участников из Северо-Западного федерального округа состоится в Санкт-Петербурге с 8 по 11 февраля.

Напомним, конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

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