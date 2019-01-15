Шахты, Ростовская область, 15 января, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Донские спасатели при разборе завалов на месте ЧС в Шахтах (Ростовская область) обнаружили тела ещё двух погибших. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Вячеслав Бутко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

До сих пор остаётся неизвестной судьба ещё одного человека, находившегося в доме в момент взрыва.

ИА REGNUM напоминает, утром 15 января стало известно о том, что число погибших при взрыве бытового газа в Шахтах возросло до двух человек.

16 января в городе Шахты объявлен траур по погибшим.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме произошёл утром 14 января. В результате повреждено 16 квартир, четыре из которых разрушены сильно.

Из зоны ЧП были эвакуированы 140 человек. В гостинице «Горняк» временный приют нашли 28 человек (12 семей), в том числе двое детей. Родные и близкие приютили 118 человек.