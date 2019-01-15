Нижнедевицк, Воронежская область, 15 января, 2019, 17:46 — ИА Регнум. ГУ МВД по Воронежской области опубликовало фотографии с места страшной аварии с участием трех автомобилей, в которой погибли семь человек. Авария, как сообщало ИА REGNUM, произошла 15 января около 15:15 в Нижнедевицком районе на 166-м км автодороги Курск — Борисоглебск.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области В аварии под Воронежем погибли семь человек

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области В аварии под Воронежем погибли семь человек

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и на скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с еще двумя автомобилями. От удара машины загорелись. Полиция сообщила о семерых погибших в аварии.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области В аварии под Воронежем погибли семь человек

Об этом: Семь человек погибли в массовой автоаварии под Воронежем

Полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства аварии. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.