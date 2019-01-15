Киев, 15 января, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Для депутатов Верховной рады нужно провести ликбез о том, как пользоваться дипломатическими паспортами, заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 15 января «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

По ее словам, глава МИД Украины Павел Климкин должен выступить перед украинскими парламентариями и рассказать, как правильно пользоваться дипломатическими паспортами. Например, депутаты должны знать, что «не стоит размахивать дипломатическими паспортами перед лицом полиции», сказала Геращенко.

Напомним, ранее в Грузии был задержан бывший командир одного из добровольческих бандформирований, депутат Верховной рады Семен Семенченко по подозрению в торговле оружием. Однако депутат избежал ареста, воспользовавшись своим дипломатическим паспортом.

Помимо Семенченко были задержаны еще шесть человек, в том числе бывший боевик так называемой «антитеррористической операции» Лука Чхетия.