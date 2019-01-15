Волгоград, 15 января, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Поменять тариф на вывоз мусора в Волгоградской области, который был установлен в декабре 2018 года, можно будет только после года работы регионального оператора. Об этом 15 января во время обсуждения реформы в Общественного палате региона сообщила глава областного комитета тарифного регулирования Светлана Горелова. По мнению общественников, тариф сильно завышен.

ИА REGNUM Мусор

Согласно установленному тарифу, с 1 января жильцы многоквартирных домов будут платить за вывоз мусора 114 рублей 92 копейки в месяц с человека, жильцы частных домов — 113 рублей 25 копеек. Эти суммы вызвали недовольство жителей и специалистов. При этом поменять тариф можно только к 2020 году. Тогда необходимо будет провести замеры объема вывезенных отходов, сообщило издание «Новости Волгограда».

Некачественную работу регионального оператора — компании «Управление отходами — Волгоград» — отметили активисты регионального отделения ОНФ. Общественники проверили дворы города и увидели, что они завалены мусором.

«Граждан возмущает то, что фактически им придется оплатить непредоставленную услугу: новый тариф на вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов вырос и составляет порядка 115 руб. в месяц с человека, но контейнеры во дворах переполнены», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2019 года во многих регионах России начала действовать новая система обращения с отходами. В Волгоградской области был выбран региональный оператор, который начал заниматься сбором, вывозом и утилизацией мусора. В новогодние праздники в областном центре фактически случился мусорный коллапс — жители жаловались на заваленные мусором контейнерные площадки.