Ярославль, 15 января, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Новый мэр Ярославля Владимир Волков не купил квартиру в возглавляемом им городе. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналистов на встрече, посвященной Дню российской печати, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Красная площадь в Ярославле

Волков сообщил, что снимает квартиру в центре города на Красной площади, а на вопрос, почему не приобретет квартиру в собственность, сказал: «Зарплата не позволяет».

После этого пользователи социальных сетей подняли сведения о доходах чиновника, который в 2016—2018 годах возглавлял мэрию Переславля-Залесского (40 тыс. жителей), а в 2013—2016 годах — администрацию городского поселения Красково (24 тыс. жителей).

В 2017 году, согласно декларации, Владимир Волков заработал 14,8 млн рублей, его жена — 15 млн. В собственности у него имелись легковой Merсedes Benz GL, мотоцикл БМВ F-800-R и квадроцикл BRP МАХ-500, а также доли в земельных участках и недвижимости — двух жилых домах и двух квартирах.

В 2016 году, большую часть которого Волков возглавлял городское поселение Красково, он заработал 2,2 млн рублей, его жена — 9,3 млн рублей. В этой декларации жена Волкова указала и легковой автомобиль АУДИ Q5.

Заметим, что за время работы в Ярославской области официальные доходы семьи мэра выросли почти в 10 раз. В 2015 году Волков, работавший тогда главой Красково, задекларировал 1,8 млн рублей, а его жена — 1,5 млн. Более ранних деклараций о доходах корреспонденту ИА REGNUM обнаружить не удалось.

Согласно ЕГРЮЛ, Владимир Волков является учредителем 4 коммерческих организаций, согласно закону, они переданы в доверительное управление другим лицам.

Волков был избран мэром Ярославля депутатами муниципалитета сроком на пять лет в октябре 2018 года. В пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM не смогли ответить на вопрос, где прописан мэр города. Конкурс на пост мэра не требовал ярославской регистрации.