Курган, 15 января, 2019, 21:29 — ИА Регнум. В Курганской области объявили бой кумовству. Врио губернатора региона Вадим Шумков 15 января заявил о наборе в «губернаторскую сотню» — резерв высших управленческих кадров Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Устройство на работу

По утверждению официальных источников, именно из этого списка будут назначать людей на должности самого высокого уровня: заместителей губернатора, руководителей различных учреждений и предприятий, муниципальные должности. Кадры придут буквально «с улицы».

Таким образом глава региона пытается создать перспективу и социальный лифт для молодых специалистов, которые пока что покидают Курганскую область. По его признанию, существующий кадровый резерв был создан из действующих клерков правительства и «родных человечков». Тогда как области ныне нужны молодые и свежие лица.

«Мы растим себе смену. Нам нужно уже сейчас людей увидеть, ввести в управленческие органы и оценивать не их родство с кем-то, а профессиональные компетенции. Губернаторская сотня — это, по сути, резерв на гражданскую государственную и муниципальную службу, состоящий из максимально активных и неравнодушных молодых людей, проживающих в Курганской области. Те, кому не хватало «свежего воздуха», кто считал, что перед ними закрыты двери в органы власти», — пояснил Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что Зауралью необходимы управленцы нового поколения. И пообещал, что процедура отбора в «губернаторскую сотню» будет максимально прозрачной. Требования к кандидатам на первоначальной стадии минимальны: опыт работы по профильному высшему образованию и возраст с 25 до 50 лет.

Перечень документов, формы заявлений и анкета будут размещены на официальном сайте правительства области в разделе «Госслужба».