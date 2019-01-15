Берлин, 15 января, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Федеральная служба защиты конституции ФРГ объявила все отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в стране объектами изучения для возможного установления наблюдения за ее членами. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel 15 января.

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Подобное изучение деятельности отделений партии уже ведется в некоторых немецких землях, в частности, в Тюрингии. 16 января глава секретной службы Томас Хальденваг представит в Берлине 450-страничный отчет о работе ведомства по оценке деятельности АдГ.

Теперь служба защиты конституции будет расследовать, в какой мере во всей партии присутствуют «правоэкстремистские устремления». Следующим шагом может стать объявление объекта изучения «подозреваемым». Это позволит властям установить слежку и собирать определенные данные о членах партии.

По сообщению газеты, секретная служба относит к категории «подозреваемых» молодежное отделение АдГ «Молодая альтернатива» и правое политическое объединение «Крыло» (нем. Der Flügel).

Напомним, правая партия АдГ возникла в 2013 году. На выборах в бундестаг в сентябре 2017 года партия завоевала третье место и 94 места в парламенте. Выступающая за сохранение немецкой идентичности и против миграции АдГ является главной оппозиционной силой действующему правительству Германии.