Тверь, 15 января, 2019, 15:08 — ИА Регнум. 323 километра дорог планируется построить и отремонтировать в Тверской области в 2019 году. Программа ремонта и строительства дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области в 2019 году была принята 15 января на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Приоритеты при отборе объектов ремонта остаются прежними: дороги, важные для развития экономического потенциала региона, туристические направления, трассы, имеющие высокое социальное значение. Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Тверской области в ближайшие шесть лет в нормативное состояние будет приведено более 1200 км региональных дорог», — отметил Игорь Руденя.

В общей сложности в программу дорожных работ на 2019 год вошел 21 объект. В перечне — дороги Торжок — Осташков, Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, Осташков — Селижарово — Ржев, Красномайский — Фирово, Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, Вышний Волочек — Бежецк — Сонково, Тверь — Рождествено — 1-е Мая — Ильинское, Тверь — Тургиново, Торжок — Высокое — Берново — Старица, Дубна — Кимры — Горицы, Рамешки — Максатиха, «Москва — Рига» — Андреаполь — Пено — Хитино, Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое, Прудово — Рамешки — Заручье, Березники — Хмелевка, Селижарово — Ключи, Стрельниково — Васильевский Мох, Тверь — Рябеево — Красново — Прудище, «Москва — Санкт-Петербург» — Большие Борки — Нестерово — Черничено, Конаково — Дулово — Высоково, Рождествено — Юрьево-Девичье — Юрятино.

При этом перечень не окончательный: в случае появления дополнительных средств ремонт могут провести еще на 24 дорогах, общая протяженность участков, подлежащих ремонту которых, — 140 километров.

Добавим, что в 2018 году в Тверской области в нормативное состояние привели 223 км региональных и межмуниципальных дорог. За два года объем ремонта вырос в два раза. Растет и объем средств Дорожного фонда Тверской области: в этом году он составит 10,6 млрд рублей, что на 45% больше, чем в 2018-м. Глава региона ранее поставил профильным ведомствам задачу строго проконтролировать эффективность использования средств и качество выполняемых работ.