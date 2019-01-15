Берлин, 15 января, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас указал на возможность новых переговоров между Великобританией и ЕС в случае провала предложенного премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй соглашения с Брюсселем по Brexit, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

С таким заявлением дипломат выступил в Европейском парламенте во время общения с журналистами. Он тем не менее исключил внесение каких-либо значительных изменений в соглашение.

«Если сегодня все пойдет из рук вон плохо, дальнейшие переговоры возможны», — подчеркнул он.

Напомним, голосование по проекту соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС пройдет 15 января в британском парламенте. Более трети парламентариев в Консервативной партии страны заявили о том, что не поддержат соглашение с ЕС.