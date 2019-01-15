Москва, 15 января, 2019, 14:36 — ИА Регнум. В настоящее время внешние факторы стали меньше влиять на жизнь граждан РФ. Это стало одним из важных достижений нового состава правительства в 2018 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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Ещё одна важная задача, которая стояла перед правительством РФ в прошедшем году, также решена. Речь идёт о том, чтобы избавить российскую экономику от так называемой «голландской болезни» — негативного эффекта, который оказывает влияние на экономическое развитие вследствие укрепления национальной валюты в результате повышенного роста в отдельном секторе.

«Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти деньги возвращаются в экономику», — сказал министр в интервью газете «Коммерсантъ».

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Глава Минфина РФ также отметил, что в настоящее время происходит «сглаживание изменений курсовых соотношений, которые раньше резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно январскому докладу Всемирного банка о перспективах мировой экономики, получившему название «Омрачённые перспективы», в 2019 году рост российской экономики составит не 1,8%, а 1,5%. Вместе с тем экономисты ВБ отмечают, что в 2018 году рост российского ВВП составил 1,6%, тогда как в июне называлось значение 1,5%. Прогноз на 2020 и 2021 годы составляет 1,8% роста.