Астана, 15 января, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В 2018 году объем грузооборота в Казахстане составил 596,1 млрд тонно-километров, что на 7,3% больше, чем в 2017 году, сообщили в комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

autor381 Экономика Казахстана

Объем грузооборота учитывает оценки перевозки грузов индивидуальными предпринимателями. За отчетный период объем пассажирооборота составил 281,5 млрд пассажиро-километров, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Индекс физического объема в транспортной отрасли составил 104,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году грузооборот Китая на контрольно-пропускном пункте казахстанско-китайской границы «Хоргос» составил 35,74 млн тонн, что на 23,3% больше, чем в 2017 году.