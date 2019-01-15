Калуга, 15 января, 2019, 14:34 — ИА Регнум. В Калужской области в настоящее время имеется задолженность по зарплате перед 1409 работниками предприятий на общую сумму 127 млн 580 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам, состоявшегося 14 января координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов власти.

Admoblkaluga.ru Губернатор Артамонов предложил ужесточить ответственность работодателей за невыплату зарплаты

На заседании, в частности, рассматривалась ситуация с долгами по выплате заработной платы. Участники встречи отметили, что, несмотря на активное решение проблем с зарплатными долгами, задолженность в регионе ещё сохраняется в значительном объеме. Так, в 2018 году больше всего региональных долгов (92%) пришлось на предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительной отрасли и добычи полезных ископаемых. 22 организации-должника находятся в стадии банкротства. Кроме того, 368 должностных юридических лиц привлечено Государственной инспекцией труда Калужской области к ответственности в виде штрафа на общую сумму 8 млн рублей. По результатам проверок 12 материалов было направлено в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел.

По оперативным данным Калугастата, на 1 января 2019 года просроченная задолженность по заработной плате имелась в трех организациях области в размере 72,8 млн рублей. К примеру, по состоянию на 1января 2019 года наиболее недобросовестными работодателями, имевшими долги по зарплате, являлись ООО «Молокоград», АО «60 арсенал», ООО КМДК «Союз-центр», ООО «Стелла, ООО «Гигиена-сервис», ООО «Центр восстановление», МУП «Полигон ТКО», ООО «РусСтройИнжиниринг», ООО «Бакстер», ООО КДФ «Лес», ООО «ЭРСУ», ООО «Прогресс-Экология», ООО «Калужская Нива».

Между тем, по словам руководителя Государственной инспекции труда Калужской области Дмитрия Полонского, в 2018 году в регионе была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 250 млн рублей, что на 80 млн рублей более, чем в 2017 году.

Анализируя положение дел в этой сфере, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что образованию задолженности по оплате труда во многом способствует отсутствие серьезной ответственности работодателей. Решить проблему поможет ужесточение ответственности за невыплату заработной платы на федеральном уровне.

«По сути, невыплата зарплаты — это прямое хищение средств, которые принадлежат не собственнику, а тем, кто их изначально заработал», — констатировал калужский губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области погашена задолженность по заработной плате перед 365 работниками предприятий, принадлежащих депутату Законодательного собрания региона Александру Бушину на сумму более 65 млн рублей.