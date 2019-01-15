Москва, 15 января, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Если говорить о жизни в российском городе в рамках рыночной системы, то ключевым параметром сравнения является потенциальный уровень реальных доходов населения. Чем больший приток финансового капитала генерирует город, тем привлекательнее он для проживания, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Evgeny Бумажник

По его мнению, в российских реалиях это банальное стремление к удовлетворению базовых физиологических потребностей. Это заметно по внутренней миграции в России, векторы которой направлены в наиболее успешные с экономической точки зрения города (Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и другие).

«Если в рассматриваемых городах примерно равный высокий уровень доходов, то на первый план в оценке выходят факторы, определяющие безопасность. Среди них можно выделить уровень преступности, качество медицинского обслуживания, состояние дорог, ЖКХ и экологию. Как правило, в экономически успешных регионах состояние инфраструктуры безопасности находится на наиболее высоком уровне в стране. В России это проявляется особенно ярко», — полагает эксперт.

И, наконец, в случае примерно равных показателей безопасности и доходов, города имеет смысл сравнить по состоянию среды, позволяющей реализовать высшие потребности человека, то есть потребности в самореализации, образовании, насыщенной культурной и общественной жизни.

«Для России на современном этапе развития наиболее актуальными параметрами сравнения городов являются первые два (экономика и безопасность), и только когда их средний уровень достигнет значений, сходных с экономически развитыми странами, можно будет перейти на третий параметр сравнения», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным сервиса Numbeo, самым комфортным для жизни российским городом признан Нижний Новгород, занявший в рейтинге 109-е место из 226. В перечень также вошли ещё четыре города России: Санкт-Петербург (182-е), Москва (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е место).

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