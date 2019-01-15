Сирия, Украина и США в поле зрения Путина, ПАСЕ – Госдумы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Президента России волнуют внутренние дела страны;
- России важно участие в СЕ;
- В Астане ветеранам войны в Афганистане выделят соцпомощь;
- В отставку уходит руководство Феодосии;
- Минпромторг просят запретить «недолитр» молока и «девяток» яиц.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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