Ростов, Ярославская область, 15 января, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Ростовский районный суд Ярославской области удовлетворил иск природоохранной прокуратуры, которая потребовала согласовать с департаментом охраны окружающей среды стоки с АО «Консервный завод Поречский» в озеро Неро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областном суде.

Озеро Неро

Суд установил, что консервный завод производит сбросы загрязняющих веществ в озеро Неро при отсутствии разрешения на право пользования водным объектом. То есть ни объем сбросов, ни их опасность никто не контролирует. Между тем проверки выявили многократное превышение предельно допустимых концентраций химических веществ и бактерий в стоках.

Согласно протоколу лабораторных исследований от 29 июня 2018 года при сбросе сточных вод в озеро установлено превышение загрязняющих веществ в сравнении с нормативами по общим колиформным бактериям — в 48 раз, по термотолерантным бактериям — в 240 раз, превышения по другим показателям — в 2 раза. Исследования проводились несколько раз, каждый раз фиксируя нарушения.

Завод-нарушитель не возражал против удовлетворения иска природоохранной прокуратуры. Суд обязал предприятие получить разрешения до 1 ноября 2019 года. Это означает, что заводу придется и привести в норму стоки с предприятия.