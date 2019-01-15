В США задумались о теории заговора и потере Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 января, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Песков рассказал о «сговоре» Путина с Трампом;
- Трамп теряет Сирию и весь регион;
- О росте активности гриппа в Европе предупреждает Роспотребнадзор;
- Сбербанку моргут запретить взимать комиссию за внутрибанковские переводы;
- В России назван наиболее комфортный для жизни город.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1056.