Ереван, 15 января, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Национальном собрании Армении сегодня, 15 января, прошло голосование по кандидатам на должности трех вице-спикеров.

Photolure Зал заседаний парламента Армении

По итогам трех тайных голосований большинством голосов вице-спикерами избраны Ален Симонян, Лена Назарян (оба представляют фракцию «Мой шаг») и Ваге Энфиаджян (фракция партии «Процветающая Армения»). В голосованиях приняли участие 130 из 132 депутатов.

За Алена Симоняна проголосовали 109 депутатов, против — 20, один 1 бюллетень признан недействительным.

За Лену Назарян проголосовали 124 депутата, против — 3. Три бюллетеня признаны недействительными.

Соперником Ваге Энфиаджяна на выборах вице-спикера от оппозиции была Мане Тандилян (фракция партии «Лусавор Айастан»).

За Ваге Энфиаджяна проголосовали 108 депутатов, за Мане Тандилян — 19. Три бюллетеня были признаны недействительными.

Блок «Мой шаг» в парламенте имеет 88 мандатов, у партии «Процветающая Армения» 26 мандатов, а у партии «Лусавор Айастан» («Просвещённая Армения») — 18 мандатов.

Накануне глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что фракция правящего блока будет голосовать за кандидатуру представителя «Процветающей Армении».

В свою очередь, глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян перед сегодняшним голосованием заявил, что позиция по вопросу голосования по кандидатурам на должности двух вице-спикеров от власти оставлена на усмотрение членов фракции.