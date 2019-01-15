Москва, 15 января, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий процедуру выхода из гражданства Украины, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января. Речь прежде всего идет о желающих работать на госслужбе, идти на муниципальную службу, в правоохранительные органы в Крыму и Севастополе, отмечают в профильном комитете Госдумы по развитию гражданского общества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Вместе с тем поправками, в частности, устанавливается, что гражданин Украины, приобретший гражданство РФ и получивший документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, признается на территории РФ лицом, не имеющим гражданства Украины, на основании добровольного волеизъявления такого лица о выходе из гражданства Украины, если он направил заявление об отказе от имеющегося у него гражданства Украины в полномочный орган данного государства.

«Это касается не только граждан Украины, у нас есть такие же проблемы с Молдовой и Узбекистаном. Комитет рассмотрит этот вопрос ко второму чтению», — уточнил депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).

В ходе дискуссии депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР) обратил внимание, что с точки зрения Украины обращаться нужно на имя президента Петра Порошенко, а не на адрес посольства, как говорится в рабочих материалах, представленных депутатам.

«Правительство более четко пропишет, о каком рабочем органе будет идти речь», — пояснил Гильмутдинов.