Красноярск, 15 января, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В заявлении министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина о том, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы, есть ряд непонятных моментов, считает сибирский эколог Александр Колотов (Красноярск).

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

«Насколько я понимаю, мусор в таком экспортном варианте будет по-настоящему золотым. Боюсь представить, каким должен быть тариф, чтобы окупить такой мусорный экспорт в Скандинавию. Еще один непонятный момент — какое место в этой экспортной схеме должен занимать полигон «Шиес»? Я сильно сомневаюсь, что санитарные и прочие нормы позволят вывозить железнодорожным транспортом неотсортированный и неопрессованный мусор из московских квартир прямиком в Архангельскую область», — отметил эколог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Комментируя слова Кобылкина, он сделал следующий вывод:

«Я думаю, что слова министра нужно воспринимать исключительно как попытку успокоить местных жителей, не более того».

Напомним, массмедиа распространили заявление главы минприроды Дмитрия Кобылкина о возможности экспорта российского мусора со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» в Швецию и другие страны Европы 14 января. Предполагается, что на заводе мусор будут брикетировать в полиэтилен и затем вывозить по железной дороге. Впрочем, пока этот проект не попадал на экспертизу в профильное министерство, передаёт РБК.

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